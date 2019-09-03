'Doğu Akdeniz, beka meselesi'

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) aylık olağan toplantısında konuşan, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emete Gözügüzelli, Doğu Akdeniz'in beka meselesi olduğunu söyledi. Gözügüzelli, "Doğu Akdeniz'de var olan bütün gelişmelerde ve projelerde, aslında yüz yıllardır bitmeyen projenin devamı getirilmek istenilmektedir. Dün toprağımız üzerinde gözü olanlar, bugün Kıbrıs, Suriye örneklerinde olduğu gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi emellerini yürütüyor" dedi.

Antalya'da, otelde düzenlenen KONYSİAD'ın aylık olağan toplantısına; KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. KONYSİAD'ın bu ayki onur konuğu, Akdeniz Üniversitesi İİBF Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Dr. Emete Gözügüzelli oldu.

'YÜZYILLARDIR BİTMEYEN PROJENİN DEVAMI'

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgi veren Emete Gözügüzelli, Doğu Akdeniz'deki olayların 'beka' sorunu olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gözügüzelli, "Doğu Akdeniz beka meselesidir. Neden bir beka meselesidir? Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerimiz Kıbrıs'ta mevcut haklarımızı korumak için o bölgede varlığını sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'de var olan bütün gelişmelerde ve projelerde, aslında yüz yıllardır bitmeyen projenin devamı getirilmek istenilmektedir. Dün toprağımız üzerinde gözü olanlar bugün Kıbrıs, Suriye örneklerinde olduğu gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi emellerini yürütüyor" dedi.

'KIBRIS TÜRK'TÜR'

Doğu Akdeniz'in 'mavi vatan' olduğunu vurgulayan Gözügüzelli, Kıbrıs'ta Türklerin azınlık olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "Kıbrıs aslında bizimdir. Tarihi gerçeklere baktığımızda, Kıbrıs'ı 1571'de Rumlardan almadık, biz Venediklilerden aldık. 'Kıbrıs Yunan adasıdır' gibi sonradan Yunan milliyetçiliğini ortaya koymak adına dile getirilen o Helen milliyetçiliği var. Kıbrıs Türkleri azınlık olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bunlar maalesef gerçekliği yansıtmıyor. Kıbrıs Türktür ve bugün bu egemenlik devam etmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'TAN ÇIKARILMASI İSTENİYOR'

Kıbrıs müzakere ve Maraş süreçlerinin hayata geçirilmek istendiği kaydeden Emete Gözügüzelli, Batı'nın yeni görüşme süreci başlatma çabası içinde olduğunu söyledi. Gözügüzelli, "Bu kadar çaba neden oluyor? Türkiye'nin Akdeniz'den, Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılması isteniyor. Bunu nasıl kabul edelim. Kıbrıs'ı birleştirdikleri anda yarın Anadolu'yu isteyecekler; yarın Rum Pontusçular canlanacak, Karadeniz'i isteyecek. Bu ülkeyi parçalamak için uğraşanlara karşı uyanık olmak zorundayız" dedi.

Kıbrıs'a Anadolu'dan gelen Türkler olduğunu belirten Dr. Emete Gözügüzelli, "Bugün bize diyorlar ki 'Siz Kıbrıslısınız'. Bizim öz kimliğimiz ve İslam kimliğimize karşı hem içte hem dışta asimile politikaları uygulanıyor. Kıbrıs'ta sınırlarımızda provokatif çalışmalar inatla sürmektedir. O yüzden anavatan garantörlüğü çok önemli. Maraş neden isteniyor? Egemenliklerini yaymak istiyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmasaydı Kıbrıs'ta Türk varlığının devamlılığı tehlikeye girecekti. Bunu Rum basını da yazmıştır. Mevlüt Çavuşoğlu engellemiştir, Birleşik Kıbrıs yönünden. 'Garantörlük' adı altında sunulan harita oyununa, Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu olmasaydı düşmüş olacaktık. Müthiş bir bürokrasi tecrübesi ve davranışı sergileyerek bu oyuna gelinmemiştir" diye konuştu.