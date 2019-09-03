HABER

'Doğu Akdeniz, beka meselesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

KONYAALTI Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) aylık olağan toplantısında konuşan, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Dr.

'Doğu Akdeniz, beka meselesi'

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) aylık olağan toplantısında konuşan, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emete Gözügüzelli, Doğu Akdeniz'in beka meselesi olduğunu söyledi. Gözügüzelli, "Doğu Akdeniz'de var olan bütün gelişmelerde ve projelerde, aslında yüz yıllardır bitmeyen projenin devamı getirilmek istenilmektedir. Dün toprağımız üzerinde gözü olanlar, bugün Kıbrıs, Suriye örneklerinde olduğu gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi emellerini yürütüyor" dedi.
Antalya'da, otelde düzenlenen KONYSİAD'ın aylık olağan toplantısına; KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. KONYSİAD'ın bu ayki onur konuğu, Akdeniz Üniversitesi İİBF Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Dr. Emete Gözügüzelli oldu.
'YÜZYILLARDIR BİTMEYEN PROJENİN DEVAMI'
Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgi veren Emete Gözügüzelli, Doğu Akdeniz'deki olayların 'beka' sorunu olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gözügüzelli, "Doğu Akdeniz beka meselesidir. Neden bir beka meselesidir? Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerimiz Kıbrıs'ta mevcut haklarımızı korumak için o bölgede varlığını sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'de var olan bütün gelişmelerde ve projelerde, aslında yüz yıllardır bitmeyen projenin devamı getirilmek istenilmektedir. Dün toprağımız üzerinde gözü olanlar bugün Kıbrıs, Suriye örneklerinde olduğu gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi emellerini yürütüyor" dedi.
'KIBRIS TÜRK'TÜR'
Doğu Akdeniz'in 'mavi vatan' olduğunu vurgulayan Gözügüzelli, Kıbrıs'ta Türklerin azınlık olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "Kıbrıs aslında bizimdir. Tarihi gerçeklere baktığımızda, Kıbrıs'ı 1571'de Rumlardan almadık, biz Venediklilerden aldık. 'Kıbrıs Yunan adasıdır' gibi sonradan Yunan milliyetçiliğini ortaya koymak adına dile getirilen o Helen milliyetçiliği var. Kıbrıs Türkleri azınlık olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bunlar maalesef gerçekliği yansıtmıyor. Kıbrıs Türktür ve bugün bu egemenlik devam etmektedir" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'TAN ÇIKARILMASI İSTENİYOR'
Kıbrıs müzakere ve Maraş süreçlerinin hayata geçirilmek istendiği kaydeden Emete Gözügüzelli, Batı'nın yeni görüşme süreci başlatma çabası içinde olduğunu söyledi. Gözügüzelli, "Bu kadar çaba neden oluyor? Türkiye'nin Akdeniz'den, Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılması isteniyor. Bunu nasıl kabul edelim. Kıbrıs'ı birleştirdikleri anda yarın Anadolu'yu isteyecekler; yarın Rum Pontusçular canlanacak, Karadeniz'i isteyecek. Bu ülkeyi parçalamak için uğraşanlara karşı uyanık olmak zorundayız" dedi.
Kıbrıs'a Anadolu'dan gelen Türkler olduğunu belirten Dr. Emete Gözügüzelli, "Bugün bize diyorlar ki 'Siz Kıbrıslısınız'. Bizim öz kimliğimiz ve İslam kimliğimize karşı hem içte hem dışta asimile politikaları uygulanıyor. Kıbrıs'ta sınırlarımızda provokatif çalışmalar inatla sürmektedir. O yüzden anavatan garantörlüğü çok önemli. Maraş neden isteniyor? Egemenliklerini yaymak istiyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmasaydı Kıbrıs'ta Türk varlığının devamlılığı tehlikeye girecekti. Bunu Rum basını da yazmıştır. Mevlüt Çavuşoğlu engellemiştir, Birleşik Kıbrıs yönünden. 'Garantörlük' adı altında sunulan harita oyununa, Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu olmasaydı düşmüş olacaktık. Müthiş bir bürokrasi tecrübesi ve davranışı sergileyerek bu oyuna gelinmemiştir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Doğu Akdeniz, beka meselesi''Doğu Akdeniz, beka meselesi''Doğu Akdeniz, beka meselesi''Doğu Akdeniz, beka meselesi'

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Üzüm hasadı yaparken yeraltı şehri buldularÜzüm hasadı yaparken yeraltı şehri buldular
7 aylık engelli Azra'nın doğumunda ihmal iddiasına suç duyurusu7 aylık engelli Azra'nın doğumunda ihmal iddiasına suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.