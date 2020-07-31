Doğu Akdeniz: Bloomberg'e göre Türkiye-Yunanistan gerilimini Almanya yatıştırabilir

Bloomberg'de dış politika konulu köşe yazıları yazan Bobby Gosh, bu hafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile anlaşmazlık halinde olduğu bölgede sismik arama faaliyetini ertelemesiyle, ortaya nadir bir diplomatik müdahale fırsatı çıktığını yazdı. Gosh'a göre bu konuda arabuluculuk yapmaya en uygun ülke Almanya. Bobby Gosh, Türkiye'nin sismik arama gemisinin şimdilik Antalya limanında kalacağını söylemesiyle ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atina ile kapsamlı ve koşulsuz görüşmelere hazır olduklarını açıklamasıyla, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollardan çözümü için bir fırsat doğduğuna işaret ediyor. Ancak Gosh bu fırsat penceresinin ne kadar süreyle açık kalacağının belirsiz olduğuna da dikkat çekiyor. Yunanistan'da, Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesiyle Yunanlıların hassasiyetlerini ayağa kaldıran Erdoğan'dan kısa süre sonra gelen bu teklifin ne kadar samimi olduğunu sorgulayanlar olabileceğini de söyleyen Gosh, "Bunu anlamanın en iyi yolu görüşmelere başlamak" diyor.

'Arabuluculuk şart' "İki ülke arasındaki derin anlaşmazlıklar göz önüne alındığında, herhangi bir müzakere için bir arabuluculuk faaliyetinin gerekli olduğu ortada" diyen Gosh şöyle sürdürüyor: "Başka koşullarda arabuluculuk rolünü ABD oynayabilirdi. Ne de olsa iki ülke de NATO üyesi. 1996 yılında Ege denizindeki insan yerleşimi bulunmayan adalar konusunda savaşa yaklaştıklarında Başkan Bill Clinton araya girmiş ve krizi yatıştırmıştı. "Fakat Erdoğan'ın NATO'ya bağlılığı en hafif ifadeyle kuşkulu ve Trump yönetiminin de çatışmalarda arabuluculuk yapmaya hiç hevesi yok." Neden Almanya? Gosh şu anda Ankara ile Atina arasında güvenilir bir arabuluculuk rolüne mantıken en uygun ülkenin Almanya olduğu görüşünde. "Almanya her iki ülke için de dış ticarette vazgeçilmez bir partner ve Avrupa Birliği dönem başkanlığı, ağırlığını daha da artırıyor. Gerek Türkler gerekse de Yunanlar Almanya'nın ikili ilişkilerde 'kibirli' buldukları yaklaşımından rahatsızlar ama Almanya Başbakanı Angela Merkel konuştuğunda, genellikle bir durup dinliyorlar.