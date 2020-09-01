Doğu Akdeniz'de gerilim! Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor

Doğu Akdeniz’de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken, Oruç Reis’in varlığından Yunanistan kadar rahatsız olan Fransa’dan flaş bir hamle geldi. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar önceki gün Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e gönderileceğini duyurdu.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle’un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk geminin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunanistan’ın Fransa’dan 18 Rafale savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken, Charles de Gaulle’e çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi.

Sözcü'nün aktardığı hare göre, ismini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltısavarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi.

GEMİDE COVID-19 PATLAMIŞTI

Koronavirüs salgınından Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’da Nisan ayında gündem Charles de Gaulle’dü. Askeri gemide koronavirüs salgını patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.