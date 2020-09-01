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Doğu Akdeniz'de gerilim! Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, devreye giren Fransa'nın yeni hamlesinin detayları belli oldu. Fransa, birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.

Doğu Akdeniz'de gerilim! Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor

Doğu Akdeniz’de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken, Oruç Reis’in varlığından Yunanistan kadar rahatsız olan Fransa’dan flaş bir hamle geldi. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar önceki gün Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e gönderileceğini duyurdu.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle’un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk geminin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunanistan’ın Fransa’dan 18 Rafale savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken, Charles de Gaulle’e çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi.

Sözcü'nün aktardığı hare göre, ismini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltısavarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi.

GEMİDE COVID-19 PATLAMIŞTI

Koronavirüs salgınından Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’da Nisan ayında gündem Charles de Gaulle’dü. Askeri gemide koronavirüs salgını patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.

Doğu Akdeniz’e gönderilen gemide son kontrollerin yapıldığı ve Covid-19 riski olmadığı belirtilirken yetkililer, “Derslerimizi aldık” açıklamasını yaptı.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİNİN SEBEBİ NE?

Doğu Akdeniz’deki gerilim aslında 2000’li yılların başında Doğu Akdeniz’de zengin doğalgaz kaynaklarının bulunmasıyla başladı. Kıbrıs Rum Kesimi, Lübnan, Suriye, Mısır ve İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları yaparken KKTC’yi yok saydı.

Türkiye, konuyu Birleşmiş Milletler’e yansıtsa bile Rum Kesimi 2007’de 13 adet arama sahası oluşturarak petrol şirketlerine ruhsat vermeye başladı. Türkiye de Doğu Akdeniz’de kendi ekonomik bölgesinde TPA’ya arama ruhsatları verdi. Fakat Rum Kesimi’nin 13 parselindeki 1, 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerin bazı bölümleri ile Türkiye’nin TPAO’ya izin verdiği bölgelerle kesişti.Yaşanan gerilim 2010’lu yıllarda bölgede hidrokarbon yatakların keşfedilmesi ve uluslararası birçok enerji şirketinin bölgeye akın etmesiyle tırmandı… ABD’nin Noble ve Exxon Mobil şirketleri, İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri Rum Kesimi’yle yaptıkları anlaşmalarla bölgede faaliyetlerini sürdürdü.

Türkiye-Kıbrıs arasındaki gerginliğin boyutu, 2010’dan itibaren Doğu Akdeniz’de zengin hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve uluslararası büyük enerji şirketlerinin bölgeye akın etmesiyle birlikte daha da arttı.

Exxon Mobil’in adanın güneyindeki 10’uncu parselde doğal gaz aramaya başlamasıyla gerilim tırmanırken Ankara, ilk sondaj gemisi Fatih’i savaş gemileri eşliğinde Akdeniz’e çıkardı ve kıta sahanlığı içerisinde doğal gaz arama faaliyetlerine başladı.

MEİS ADASI’NA ASKER YOLLADILAR

O dönemde tırmanan gerilim Doğu Akdeniz’de doğal gaz çıkarmak için yıllardır çalışmalar içerisinde bulunan Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye ile Libya arasında geçen yıl imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile tırmandı. Yunanistan ve Rum Kesimi’nin deniz sınırları için planlarını bozan bu anlaşmanın ardından Oruç Reis’in bölgede çalışmalarda bulunması Atina yönetimini rahatsız etti.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Yunanistan, kendi ekonomik bölgesinin ihlal edildiğini öne sürüp tansiyonu yükseltmekten geri kalmadı. Yunanistan, Mısır ile geçen aylarda bir anlaşma imzalayarak Türkiye’nin tepkisini çekti.

Ankara, Yunan adaları dolayısıyla Yunanistan’ın Akdeniz’de haksız bir şekilde avantaj elde ettiğini ve adaların kıta sahanlığı sayılamayacağını ısrarla belirtirken, Yunanistan da bu konuda geri adım atmak bir yana Meis adasına asker yollayacak kadar provokatif hamleler yaptı.

Oruç Reis’in bölgede arama çalışmaları yapmasına tepki gösteren ülkelerden biri olan Fransa da bölgeye geçen ay içerisinde fırkateyn ve savaş jetleri gönderdi. Fransa ve Yunanistan geçen ay Akdeniz’de tatbikat yaptı.

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