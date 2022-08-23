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  4. Doğu Akdeniz'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi

Doğu Akdeniz'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi

23.08.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a ait F-16'lar, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi atıldığını belirten MSB kaynakları, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı. Yunanistan'a Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği öğrenildi.

Doğu Akdeniz'de Türk F-16'larına Yunan tacizi! MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi

Yunanistan, Türk savaş uçaklarını taciz etti. MSB kaynakları, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yürüten Türk savaş uçaklarına Yunanistan'a ait F-16'lar tarafından radar kilidi atıldığı belirtildi.

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MSB: BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

'GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ'

Yunanistan'a, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRMA PEŞİNDE"

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Türkiye Yunanistan Doğu Akdeniz
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