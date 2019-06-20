'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

Konunun ekonomik boyutuna da değinen Murat Kalsın, “Tüm çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacak en mantıklı ve karlı yolun Türkiye üzerinden geçmesi gerektiğini üzerinde birleşiyor. Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil” dedi…

Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen Verimli Buluşmalar’ın dördüncüsü Turkish Petroleum International Company Limited (TPIC) ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. “Doğu Akdeniz Enerji Sahaları, Enerji Arz Güvenliği ve Verimlilik” başlıklı toplantının açılışında bir konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bugüne kadar çeşitli gerekçelerle engellenen petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız verildiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’in Levant adı verilen ve Suriye kıyılarını da içinde barındıran bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunduğunu anımsatan Kalsın, “Bu rezervin dışında derin sularda çok daha ciddi yataklar olduğu tahmin edildiği için dünya enerji devleri arama çalışmalarına hız vermiş durumda. Böylesine devasa enerji rezervlerinin kendilerini kontrol eden güçlere trilyonlarca dolar tutarında bir gelir sağlayacağı düşünüldüğünde farklı küresel ve bölgesel aktörlerin Münhasır Ekonomik Alan tanımları üzerinden sert tartışmalara girmeleri doğal ancak bugün karşı karşıya olduğumuz tablo tam bir hukuksuzluk örneği” ifadelerini kullandı.