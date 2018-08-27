Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki doğalgaz arama gerginliği sürerken bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Rum kesiminin “yeni ortaklıklara” başladığını söyleyen Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bölgede Fransızlara üs verilmesinin ardından ABD Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da askeri üs istemek için Güney Kıbrıs'a geldiğini ifade etti. Çekirge, İsrail'in de halihazırda Rum kesimi ile doğalgaz arama anlaşmasının bulunduğunu hatırlattı.

Güney Kıbrıs'ın "Amerikan şirketi ExxonMobil’in de 2018’in ikinci yarısında sondaj çalışmasına başlamasını bekliyoruz." açıklamasını hatırlatarak, "Irak’tan Kuveyt’e kadar petrol devi Exxon neredeyse, ABD ordusu orada değil midir?" sorusunu soran Çekirge, Güney Kıbrıs'ın, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı krizi de fırsat bilerek, Doğu Akdeniz'deki Türk haklarını oldubittiye getirmeye çalıştığını öne sürdü.

"BİR TEZGAH, BİR TAHRİK SEZİYORUM"



Çekirge, "Türkiye 2018 yılı ortalarında Akdeniz’de doğal gaz arayacağını açıklamıştı. İşte şimdi buna karşı bir tezgâh, bir oyun, bir oldu-bitti, bir tahrik seziyorum." ifadelerini kullandı.

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