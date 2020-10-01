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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex kararı

Doğu Akdeniz'de NATO üyesi ülkelerin tatbikatına ilişkin yeni bir Navtex duyurusu yapıldı.

Yapılan Navtex duyurusunda tatbikatın 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilerek şöyle denildi:

"Denizcilerin dikkatine. 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra etmektedir. Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir. NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım, takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO Gemi Trafik Merkezi'ne bildiriniz."

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