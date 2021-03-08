Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunan basınından skandal sözler: 3 bin yıllık kalleşlik

"Dışişleri Bakanı (Dendias), Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır’ın Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını tanımasına sevinerek yararlanma yönüne gittiği soruna bir çözüm formülü bulabilecek mi? Yunanistan ve Mısır’ın anlaşarak Münhasır Ekonomik Bölgelerinin bir bölümünün sınırlarını belirlediği bölgenin sonundaki 28 meridyenin doğusunda araştırma yapacak şirket bulunması konusunda oluşan sorunun çözümü için 'altın bir kesit' bulabilecek mi? Yoksa Kahire bir firavun bürokrasisi mekanizmasından kaynaklanan sonuçları belirsiz yanlışa mahsur mu kalacak?"

Haberde, Mısır’ın bu tavrının Atina’nın tepkisine yol açtığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının ardından acil olarak Kahire’ye hareket ettiği belirtilerek, Kahire ve Atina arasında aslında bölgede hidrokarbon araştırması yapacak şirketin belirlenmesi konusunda çıkan uyuşmazlıktan kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü.

Atina’da yayımlanan Proto Thema gazetesi, "Mısır’dan kalleşlik" başlıklı haberinde, Mısır’ın Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle sınırlanan parselde hidrokarbon araştırma izni verdiğini belirterek, Kahire’nin bu konudaki kararını "Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği" şeklinde nitelendirdi.

"ATİNA'DA CİDDİ KAYGILARA NEDEN OLDU"

Ta Nea gazetesi de "Mısır’ın Türkiye ile sinsi oyunu" başlığı altında yayımladığı haberinde, "Mısır’ın, Atina ve Kahire’nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina’da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı.

"ATİNA HÜKÜMETİ YAKINDAN İZLİYOR"

Atina’nın, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne giden Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile diplomatik satranç tahtasında yeni girişimlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Mısır ile Türkiye arasında olası yakınlaşmayla ilgili açıklamaların Atina hükümetince yakından izlendiği belirtildi.

"KARAR BİRÇOK SORU İŞARETLERİ YARATIYOR"

Yunan "energia.gr" portalı ise "Kahire’den W18 parselinde izin verilmesinde soru işaretleri" başlığını kullandığı haberinde, "Mısır Enerji Bakanlığınca, Atina ve Kahire’nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak belirlediği deniz bölgesinde (W18 Parsel) hidrokarbon araştırmaları için izin verme kararı birçok soru işaretleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır’ın araştırma için izin verdiği bölgenin Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak açıkladığı ve koordinatlarını BM’ye sunduğu bölgeyle sınırlandığı belirtilen haberde, gelişmelerin Atina’dan takip edildiği vurgulandı.

