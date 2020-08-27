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  4. Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikata 6 Yunan F-16'sı katıldı

Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikata 6 Yunan F-16'sı katıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Fransa’nın Doğu Akdeniz'de düzenlediği ortak tatbikata, altı Yunan F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi.

Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikata 6 Yunan F-16'sı katıldı

Girit adasının güneyinde gerçekleşen ve üç gün sürecek olan ortak askeri tatbikata, altı adet Yunan F-16 savaş uçağının da katıldığı aktarıldı. Ekathimerini’nin haberine göre, Girit’ten havalanan savaş uçakları, Kıbrıs’ta bulunan iki F-16 ve Fransız Rafale’lerine katıldı. Savaş uçaklarının tatbikatın ardından Girit’e döndüğü belirtildi.

Ekathimerini’ye açıklama yapan güvenilir kaynaklara göre, altı Yunan jeti Türk tarafından Kıbrıs'a giderken görüldü. Kaynaklar, geri dönüş sırasında uçakların engellemeyle karşılaştığını ancak bunun başarısız olduğunu aktardı.

Tatbikat, Atina’daki Savunma Bakanlığı merkezinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından da yakından takip ediliyor.

TATBİKAT ADINI YUNAN TANRIÇASINDAN ALIYOR

Öte yandan tatbikata 'Eunomia' adı verildi. Tatbikat, bu adı, Yunan Mitolojisi'nde Themis ve Zeus'un çocuğu olan, hukuk ve düzeni temsil eden tanrıçadan alıyor.

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