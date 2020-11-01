HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Akdeniz - Doğal gaz anlaşmazlığına çevre dostu öneri: Fosil yakıt yerin altında kalsın

Doğu Akdeniz - Doğal gaz anlaşmazlığına çevre dostu öneri: Fosil yakıt yerin altında kalsın

01.11.2020 19:30 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime sebep olan Doğu Akdeniz doğal gaz rezervleri ile ilgili bir raporda, bu projenin Avrupa'nın karbon salımını sıfırlama hedefini suya düşürme tehlikesi barındırdığı uyarısı yapıldı, vazgeçilmesi istendi.

Doğu Akdeniz - Doğal gaz anlaşmazlığına çevre dostu öneri: Fosil yakıt yerin altında kalsın

Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği'ndeki müttefikleri arasında gerilim kaynağı olan Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri, bir çevre örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, her yıl Fransa ve İspanya'nın toplamı kadar ek karbon salımına yol açabilir.

Global Witness adlı kuruluş, Guardian gazetesinde aktarılan raporunda, karbon salımlarının sıfırlanması yoluyla küresel ısınmayı sınırlandırma hedeflerini suya düşürebileceğini söylediği bu rezervler için boru hattı projesinden vazgeçilmesini istiyor.

Rapora göre projenin iklime faturası, bütün getirilerinden daha büyük. Kuruluş, Avrupa'nın zaten Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmayı imkansız kılacak düzeyde doğal gaz kaynağına sahip olduğunu kaydediyor.

Doğu Akdeniz'in dev doğal gaz rezervlerini Avrupa'ya bağlaması önerilen ve Avrupa Birliği'nin de onayını alan boru hattı, rapora göre her yıl, Avrupa'nın en kirli enerji projesi olarak görülen Polonya'daki kömürlü Belchatow santralinden daha büyük karbon salımına yol açabilir.

'Fosil yakıt toprakta kalsın, anlaşmazlık bitsin'

Global Witness adlı çevre kuruluşundan Jonathan Gant, "Dünyanın zaten bir belirsizlik ve mücadele ile yüz yüze olduğu bir dönemde, iklim değişikliğine katkıda bulunacak ve son tahlilde dünyayı daha güvensiz bir yer haline getirecek bir kaynak için ülkelerin birbirine düşmesi gerçekten çok anlamsız" diye konuştu.

Gant, "Doğu Akdeniz'de tırmanan krize en ivedi çözüm, bütün tarafların fosil yakıtların yerin altında kalması konusunda anlaşmaya varmaları" diyor ve ekliyor:

"Fosil yakıt için kavga etmek anlamsız. Onun yerine iklim değişikliğiyle savaşmalıyız."

Global Witness, krize derhal bir diplomatik bir çözüm bulunması çağrısı yapıyor ve bunun tartışmalı bölgede sondaj yapmama konusunda karşılıklı taahhütleri de içermesi gerektiğini söylüyor.

Çevre kuruluşu ayrıca planlanan EastMed boru hattı projesinin, AB'nin Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi alma imkanı veren resmi, öncelikli enerji projeleri listesinden düşürülmesi için de çağrı yapıyor.

Gant, "AB iklim değişikliği konusundaki siciliyle övünmeye gelince hiç tereddüt etmiyor. Fakat iklim değişikliği konusunda EastMed boru hattı gibi yıkıcı bir projeye destek vermesi, bunların hep lafta kaldığını ve gerçek hayatta karşılık bulmadığını gösteriyor" diyor.

Bölgesel anlaşmazlık konusu

Zengin doğalgaz kaynaklarının bulunması sonrası Doğu Akdeniz, 2000'li yılların ortasından itibaren dikkatleri üzerine topladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Mısır kıta sahanlıklarında bulunan doğalgaz kaynaklarına ABD, Fransa, İtalya ve Katar'dan şirketlerin yatırım yapması, bu bölgedeki tüm çekişmeleri uluslararası düzeye taşıyan bir unsur haline geldi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'in Batı sınırlarında yaşanan ikili gerginlik de çok taraflı bir boyuta ulaştı. Yunanistan, Türkiye ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler haricinde ABD, Fransa ve Almanya ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşlar da konuya müdahil oldu.

En Çok Okunan Haberler
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
Bakan Kurum duyurdu! İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
İzmir'de skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
İzmir'den flaş haber! Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına ara verildi
İzmir'de korkutan tehlike! Çalışmalara ara verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
10 yaşındaki Elif'e acı veda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.