Doğu Akdeniz - Doğal gaz anlaşmazlığına çevre dostu öneri: Fosil yakıt yerin altında kalsın

Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği'ndeki müttefikleri arasında gerilim kaynağı olan Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri, bir çevre örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, her yıl Fransa ve İspanya'nın toplamı kadar ek karbon salımına yol açabilir.

Global Witness adlı kuruluş, Guardian gazetesinde aktarılan raporunda, karbon salımlarının sıfırlanması yoluyla küresel ısınmayı sınırlandırma hedeflerini suya düşürebileceğini söylediği bu rezervler için boru hattı projesinden vazgeçilmesini istiyor.

Rapora göre projenin iklime faturası, bütün getirilerinden daha büyük. Kuruluş, Avrupa'nın zaten Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmayı imkansız kılacak düzeyde doğal gaz kaynağına sahip olduğunu kaydediyor.

Doğu Akdeniz'in dev doğal gaz rezervlerini Avrupa'ya bağlaması önerilen ve Avrupa Birliği'nin de onayını alan boru hattı, rapora göre her yıl, Avrupa'nın en kirli enerji projesi olarak görülen Polonya'daki kömürlü Belchatow santralinden daha büyük karbon salımına yol açabilir.