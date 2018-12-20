"Doğu Akdeniz doğalgaz projesi anlaşması gelecek yıl imzalanacak"

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İtalya'nın dahil olduğu Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı (East-Med) projesinin hayata geçirilmesi için gerekli resmi anlaşmanın gelecek yılın ilk aylarında imzalanacağını söyledi.

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında düzenlenen 5. Üçlü Zirve, Netanyahu'nun ev sahipliğinde, İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde yapıldı. Zirveye Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada Netanyahu, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için kararlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ve yaptıkları görüşmede projenin "önemli yönlerini" ele aldıklarını ifade etti.

Netanyahu konuşmasında projenin önemine değinirken, "İsrail, GKRY ve Yunanistan bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli resmi anlaşmayı birkaç ay içerisinde imzalayacak." dedi.