Doğu Akdeniz - Erdoğan: Hidrokarbon arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve refahı için yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam etmektedir, devam edeceğiz. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de Ada'daki ve bölgedeki çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır" diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta (Yunanistan ve İngiltere'yle birlikte) üç garantör ülkeden biri olduğunu hatırlattı ve ekledi:

"Türkiye'nin, üç garantör ülkeden biri olması hasebiyle de söz hakkı vardır. Hiç söz hakkı olmayanların kalkıp da burada tasarrufta bulunmaya yönelmesi bizi pek de ilgilendirmez."