Doğu Akdeniz Gaz Forumu: Türkiye'ye rakip altı ülke bölgesel kuruluş için anlaşma imzalarını attı

Kahire yılbaşında İsrail gazı almaya başladı

Mısır yıl başında, Avrupa ve Asya'ya olası yeniden ihraç amacıyla İsrail gazını ithal etmeye başlamıştı.

2015'te Zohr sahasında yapılan doğalgaz keşfi, Mısır'ın enerji piyasasına ilgisini artırdı ve kendisini gaz ihracatında bölgesel bir merkez olarak sunmasını teşvik etti.

Ancak bölgesel politikalar, altyapı ve nakliye maliyeti ve Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki komşularıyla rekabet, Kahire adına bölgeden gaz çıkartma ve taşıma işlemine zorlaştırıyor.

Mısır ve Yunanistan'ın Ağustos ayında, imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması üzerine, Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine geri dönmüştü.

