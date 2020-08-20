Doğu Akdeniz gerginliği Yunanistan’da istifa getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili sarf ettiği sözlerin bir karışıklık yarattığını belirterek istifa etti.

Diakopulos, bir televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye’ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunanistan'ın kendi yetkisi dahilinde gördüğü alanda hidrokarbon kaynak bulabilmek için arama yapabildiğini, Yunanistan'ın buna engel olamadığını söylemişti. Bu sözler, Yunan hükümetinin Türk gemisi Oruç Reis'in Yunanistan'ın yetki alanı içerisinde çalışma yapmasına izin verilmediği yönündeki söylemiyle ters düşüyor. Özellikle muhalefetteki Syriza Partisi'nden konuyla ilgili tepki gelmesi üzerine Diakopulos sözlerini geri aldığını belirtmişti.

Çarşamba günü istifasını açıklayan Diakopulos, televizyon yayınında söylediği sözlerin Başbakan Mitsotakis ve partisi için "karışıklık ve sorun yarattığını” belirtti. Diakopulos, "Amacım bu değildi” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor.