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Doğu Akdeniz için kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferansının bugün saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi.

Doğu Akdeniz için kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımızın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, 22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) saat 14:00’te başlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacaktır' denildi.


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