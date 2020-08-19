Doğu Akdeniz: Kathimerini gazetesinden 'Yunan gemisiyle sürtüşen Kemal Reis fırkateyninde çatlak oluştu' iddiası

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, 12 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin sürtüşmeleriyle ilgili fotoğraflı haberinde Kemal Reis fırkateyninin sağ alt kısmında çatlak oluştuğunu öne sürdü. Gazetenin iddiasına göre "S" tipi Yunan firkateyni Limnos, Oruç Reis araştırma gemisinin ve yöresindeki Türk savaş gemilerinin paralelinde seyir halinde iken, MEKO tipi Türk fırkateyni Kemal Reis'in konvoydan ayrılarak önünü kesmeye çalışırken hatalı bir manevra yaptı. Haberde, "Türk kaptanın bu hatalı manevrasına rağmen Yunan kaptanın yoluna tam hız devam ettiğini ve nitekim Kemal Reis'in sağ alt kısmına bindirmesine ve Türk savaş gemisinin yan metal levhasında üç metreye bir metrelik bir çatlak meydana gelmesine yol açtığı" belirtiliyor. Gazeteye konuşan Yunan Deniz Kuvvetleri uzmanlarına göre, "Limnos gemisinin burun kısmı az kalsın Kemal Reis'in alt kısmındaki pompa istasyonuna girecekti. Bu büyük olasılıkta Türk fırkateyninde büyük hasara yol açabilirdi."

https://twitter.com/ekathimerini/status/1295990868508377088?s=20 Aynı haberde bu "tehlikeli sürtüşmeden sonra Limnos fırkateyninin Fransa ile sürdürülen ortak tatbikata katıldığı; hiçbir limana sevk edilmediği" öne sürüldü. Yunanistan'da haber kanalları da gazetenin haberine yer verdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'un, olaydan birkaç gün sonra Limnos fırkateyninin kaptanını telefonda arayarak "Delikanlıymışsın; tebrik ederim" dediği ve kaptanın da bakana "Ben sadece görevimi yaptım" dediği bildiriliyor. Diplomasi trafiği devam ediyor Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Çarşamba günü Belarus'taki gelişmeleri görüşmek için Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında telekonferans yoluyla düzenlenen zirve toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "provokatif" olarak nitelediği faaliyetlerini de gündeme getirerek olası bir kazadan duyduğu endişelerini dile getirdiği açıklandı. Öte yandan Yunanistan'ın Mısır ile arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı, Mısır Parlamentosu'nun alt komitesinin onaylamasından sonra, anlaşmanın Pazartesi günü açılacak olan Yunanistan Parlamentosu'nun onayına sunulup sunulmayacağı tartışılıyor.