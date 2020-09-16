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Doğu Akdeniz: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, 'Şantaj ve tehditler olmadan Ankara'yla görüşmeye hazırız' dedi

16.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, ülkesinin sorunları çözmek için Türkiye'yle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lefkoşa'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Anastasiadis, bunun sadece "şantaj ve tehditler" olmadan gerçekleşebileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, 'Şantaj ve tehditler olmadan Ankara'yla görüşmeye hazırız' dedi

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, ülkesinin sorunları çözmek için Türkiye'yle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lefkoşa'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Anastasiadis, bunun sadece "şantaj ve tehditler olmadan" gerçekleşebileceğini söyledi.

Anastasiadis, "Lefkoşa daima diyaloğa hazır olmuştur ancak bunun etkili olabilmesi için şantaj ve tehditler olmadan, diyaloğun uluslararası hukuk temelinde, net bir şekilde tanımlanmış olması gerekir" dedi.

Kıbrıslı Rum lider, Yavuz gemisinin faaliyet sahasının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu AB'nin Türkiye'yle gerilimi azaltmak için bir dizi adım attığı bir dönemde genişletildini belirtti.

Anastasiadis, "Gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi öncesi, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum almanın öneminin altını çizdik ve yasadışı hamleler sürerse, kararlarımızı uygulamakta kararlıyız" diye konuştu.

AB Zirvesi, 24-25 Eylül'de yapılacak.

Liderler zirvede, Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için atılabilecek adımları tartışacak. Ancak AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması da gündemde.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kıbrıs'tan önce de Yunanistan'ı ziyaret etmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.

Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini de yinelemişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek istiyoruz

Türkiye, ilan ettiği yeni NAVTEX ile Yavuz sondaj gemisinin Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı.

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

'Türkiye'yle aramızdaki mesafe daha da artıyor'

Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin komşularını tehdit etmesini hiçbir şey haklı kılamaz" dedi.

Ursula von der Leyen, "Yunanistan ve Kıbrıs'a Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından gözdağı verilmesini, hiçbir şeyin meşru gösteremeyeceğini" söyledi.

Von der Leyen, "Türkiye her zaman için önemli bir komşumuz olacaktır. Ancak haritadaki yerimiz her ne kadar yakın olsa da aramızdaki mesafe daha da büyüyor" diye konuştu.

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