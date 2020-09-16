Doğu Akdeniz: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, 'Şantaj ve tehditler olmadan Ankara'yla görüşmeye hazırız' dedi

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, ülkesinin sorunları çözmek için Türkiye'yle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lefkoşa'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Anastasiadis, bunun sadece "şantaj ve tehditler olmadan" gerçekleşebileceğini söyledi.

Anastasiadis, "Lefkoşa daima diyaloğa hazır olmuştur ancak bunun etkili olabilmesi için şantaj ve tehditler olmadan, diyaloğun uluslararası hukuk temelinde, net bir şekilde tanımlanmış olması gerekir" dedi.

Kıbrıslı Rum lider, Yavuz gemisinin faaliyet sahasının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu AB'nin Türkiye'yle gerilimi azaltmak için bir dizi adım attığı bir dönemde genişletildini belirtti.

Anastasiadis, "Gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi öncesi, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum almanın öneminin altını çizdik ve yasadışı hamleler sürerse, kararlarımızı uygulamakta kararlıyız" diye konuştu.

AB Zirvesi, 24-25 Eylül'de yapılacak.

Liderler zirvede, Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için atılabilecek adımları tartışacak. Ancak AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması da gündemde.