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Doğu Akdeniz Konusunda Türkiye ve Fransa Arasında Gerilim Yükseliyor

31.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğal kaynak arama faaliyetlerine Yunanistan’ın gösterdiği tepkiye destek veren Fransa’yla Türkiye arasında da tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselmeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Konusunda Türkiye ve Fransa Arasında Gerilim Yükseliyor

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğal kaynak arama faaliyetlerine, Yunanistan’ın gösterdiği tepkiye destek veren Fransa’yla, Türkiye arasında da tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselmeye devam ediyor.

Fransa’nın, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la birlikte bir askeri tatbikata katılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Doğu Akdeniz’de kırmızı çizgi politikası uyguladıklarını söylemesine Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yanıt verdi.

Basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Aksoy “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır. Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır. Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir "armada" göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölgedışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve işbirliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Yunanistan’a destek amacıyla bölgeye bir savaş gönderme kararını savunmuş ve "Bu konuda doğru yaptığımı düşünüyorum" diyen Macron, "Bu benim her zaman sahip olduğum kırmızı çizgi politikasıdır. Türkler sadece böyle düşünür ve bundan anlar" açıklamasını yapmıştı.

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