Doğu Akdeniz krizi: Oruç Reis araştırma gemisi "diyalog için" Antalya'ya geri döndü

Bakan Akar, diyalog ve siyasi çözümden yana olduklarını söyleyerek, "Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız" mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan Meis Adası'nın hemen karşısındaki Kaş'a gelerek burada açıklamalarda bulundu.

Petsas, "Yeni bir Navtex ilan edilmemiş olması olumlu bir adım. Durumu değerlendiriyoruz ve yakından takip ediyoruz" dedi.

Bölgede Yunanistan ile son yılların en büyük krizine neden olan araştırma görevi, daha önce üç kez uzatılmıştı.

Yunanistan, ana karalar gibi adaların da kıta sahanlık ve MEB hakkına sahip olduğu görüşünde. Meis (Kastelorizo) adası, Kaş ilçesinin 1.5 mil uzağında yer alıyor.

NATO nezdinde müzakereler 'başladı'

NATO'dan bu ay başında yapılan açıklamada, iki ülkenin, donanmalarının bir kaza yaşamaması için teknik görüşmeler yapmak konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

Atina reddetse de Türk Savunma Bakanlığı iki ülkenin askeri yetkililerinin, Perşembe günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk etap görüşmeler için bir araya geldiğini duyurdu.

Türkiye müzakereler için ön şart öne sürmezken, Yunanistan konuşmaların başlaması için Ankara'nın "tehditlerinin" sona ermesi gerektiğini savunuyordu.

Fransa'nın başını çektiği Avrupa Birliği'ne bağlı yedi ülke, Korsika Adası'nda bir araya gelerek, Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye karşı yaptırımları destekleyebileceklerini açıklamışlardı.

https://youtu.be/MiZmZQZ1qiU

