Doğu Akdeniz mutabakatı: Türkiye ve Libya'dan ortak bildiri

Türkiye ile Libya arasında Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, her iki ülke de işbirliklerinin "derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki iradelerini" ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından imzalanan bildiride, "Türkiye ve Libya arasında akdedilen mutabakat muhtıralarının her iki ülkenin ortak çıkarları ile bölgesel istikrar ve işbirliği için önem taşıdığını vurgular, bunların içerdiği ilkelerin geçerliliğini teyit eder, mutabakat muhtıralarının ilerletilmeleri için niyet beyan eder, Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliğini destekleyecek ve tüm tarafların haklarının garanti altına alınmasını amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacını vurgular" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dibeybe, iki ülke arasında beş anlaşma imzalanmasının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında da deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının Türkiye ve Libya'nın çıkarına olduğuna vurgu yaptı.