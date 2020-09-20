Doğu Akdeniz: Müzakerelere hazırlanan Türkiye ve Yunanistan birbirini hangi konularda 'maksimalist' politikalarla suçluyor?

Yunanistan'ın Türkiye'nin egemenlik haklarını ne ret ediyor ne de Türkiye'nin 'mavi vatan' kavramına benzer bir kavramla bu haklarını gasp etmeye çalışıyor. İki ülke arasındaki ihtilaflar, keyfi yorumlara meydan vermeden deniz hukuku kurallarına göre çözülmelidir. Bu da ya diyalog yolu ile ya da uluslararası Lahey Adalet Mahkemesinde mümkün olabilir.

Komşu ülkeler, tek taraflı eylemlere, tehditlere ve zorunlu diplomasi (coercivediplomacy) yoluna başvurmaksızın anlaşmalıdır. Türkiye -Mısır'dan sonra- bölgenin en büyük pazarına sahip olan ve her türlü bağımlılığını hafifletmeye çalışan bir ülkedir.

Türkiye ile Yunanistan 1982 UNCLOS anlaşması temelinde deniz yetki alanlarını belirlemeleri durumunda deniz alanlarının kesiştiği yerlerden çıkacak olası doğal zenginliklerinden , kendilerine düşen pay oranında, ortaklaşa yararlabileceklerdir.

Doğal gaz ve LNG kullanımı 2050 yılına kadar geçerli olacaktır. Zaman daralmaktadır. Dolayısıyla yatırımlarda, kararlarda ve olası sinerjilerde geç kalınmamalıdır. Ve en önemlisi: bölgemizin refaha ulaşılabilmesi için komşu ülkeler arasındaki ilişikilerin istikrarlaşması ve uluslararası hukuk temelinde işler bir modusoperandi bulunması şarttır."