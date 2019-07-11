HABER

Reuters: AB Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

11.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını "yasa dışı" olarak niteleyen Avrupa Birliği'nin (AB), Ankara'ya yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir açıklama yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Reuters: AB Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Reuters'ın aktardığı AB açıklama taslağına göre, Türkiye ile AB arasında yürütülen Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri durdurulacak.

Türkiye ile üst düzey temaslar askıya alınacak.

AB Konseyi, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi AB fonlarını 2020 yılından itibaren azaltmasını talep edecek.

Ajansa konuşan bir AB diplomatı, "yasa dışı sondaj" faaliyetlerine karışan kişilere yönelik yaptırımlar hedeflendiğini söyledi ve ekledi:

"Hassas bir denge tutturmaya çalışıyoruz çünkü göç, NATO ve terörle mücadelede Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacımız var.

"Bazı üye ülkeler Türkiye'den geçen enerji nakil hatlarına muhtaç, bu yüzden adımlarımızı dikkatli hesaplıyoruz. Daha geniş ekonomik yaptırımlar beklemeyein."

BRÜKSEL 4.4 MİLYAR EURO FON AYIRMIŞTI

AB Türkiye'ye 2014-2020 dönemi için 4,4 milyar euro fon ayırmıştı.

Bu fonlarla desteklenen alanların bir kısmı şöyle: Demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, çevre, iklim, ulaşım, enerji, rekabetçilik, inovasyon, eğitim, istihdam, sosyal politikalar, tarım, kırsal gelişim, bölgesel ve yerel işbirliği.

Bunların yanı sıra AB Avrupa Yatırım Bankası'nın da Türkiye'ye kredi vermeyi, özellikle de Türk tahvillerine yatırım yapma uygulamasını gözden geçirmesini talep edecek.

Reuters'a göre taslak metinde Türkiye'nin sondajlara devam etmesi durumunda AB'nin daha kısıtlayıcı önlemler alabileceği de aktarılıyor.

Ajans, Bu akşam Brüksel'de görüşülecek taslak metnin Pazartesi günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra açıklanmasının hedeflendiğini bildirdi.

AB, üyesi olan ve Türkiye'nin tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni adanın tamamında egemen devlet olarak görüyor ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs ile yaptığı münhasır bölge anlaşmasını da bu nedenle tanımıyor.

Türkiye son dönemde Kıbrıs açıklarına iki doğalgaz arama gemisi göndermişti.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Reuters: AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs yaptırımları hazırReuters: AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs yaptırımları hazır
Hürmüz'de İran-İngiltere GerginliğiHürmüz'de İran-İngiltere Gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı!

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü...

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Dünya liderlerine böyle tepki gösterdi: Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Mahkeme Trump'ı haklı buldu! 'Cadı avını kazandım'

Mahkeme Trump'ı haklı buldu! 'Cadı avını kazandım'

ABD'den Suudi Arabistan'a açık mesaj!

ABD'den Suudi Arabistan'a açık mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.