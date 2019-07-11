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Doğu Akdeniz - Reuters: AB, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

11.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını "yasa dışı" olarak niteleyen Avrupa Birliği'nin, Ankara'ya yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir açıklama yapmaya hazırlandığını bildirdi. Ajansın aktardığı AB açıklama taslağına göre Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri durdurulacak, Türkiye ile üst düzey temaslar askıya alınacak, Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi AB fonlarının 2020'den itibaren azaltılması istenecek.

Doğu Akdeniz - Reuters: AB, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını "yasa dışı" olarak niteleyen Avrupa Birliği'nin (AB), Ankara'ya yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir açıklama yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığı AB açıklama taslağına göre, Türkiye ile AB arasında yürütülen Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri durdurulacak.

Türkiye ile üst düzey temaslar askıya alınacak.

AB Konseyi, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi AB fonlarını 2020 yılından itibaren azaltmasını talep edecek.

Brüksel 4,4 milyar euro fon ayırmıştı

AB Türkiye'ye 2014-2020 dönemi için 4,4 milyar euro fon ayırmıştı.

Bu fonlarla desteklenen alanların bir kısmı şöyle: Demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, çevre, iklim, ulaşım, enerji, rekabetçilik, inovasyon, eğitim, istihdam, sosyal politikalar, tarım, kırsal gelişim, bölgesel ve yerel işbirliği.

Bunların yanı sıra AB Avrupa Yatırım Bankası'nın da Türkiye'ye kredi vermeyi, özellikle de Türk tahvillerine yatırım yapma uygulamasını gözden geçirmesini talep edecek.

Reuters'a göre taslak metinde Türkiye'nin sondajlara devam etmesi durumunda AB'nin daha kısıtlayıcı önlemler alabileceği de aktarılıyor.

Ajans, Bu akşam Brüksel'de görüşülecek taslak metnin Pazartesi günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra açıklanmasının hedeflendiğini bildirdi.

AB, üyesi olan ve Türkiye'nin tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni adanın tamamında egemen devlet olarak görüyor ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs ile yaptığı münhasır bölge anlaşmasını da bu nedenle tanımıyor.

Türkiye son dönemde Kıbrıs açıklarına iki doğalgaz arama gemisi göndermişti.

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