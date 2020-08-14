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Doğu Akdeniz - Reuters: Türkiye’nin Kemal Reis ve Yunanistan’ın Limnos gemileri arasındaki olay için Atina ‘kazaydı’ diyor

14.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Kıbrıs ve Girit adaları arasında Perşembe günü Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olayla ilgili Yunan kaynaklar Reuters haber ajansına konuştu ve iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz - Reuters: Türkiye’nin Kemal Reis ve Yunanistan’ın Limnos gemileri arasındaki olay için Atina ‘kazaydı’ diyor

Kıbrıs ve Girit adaları arasında Perşembe günü Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olayla ilgili Yunan kaynaklar Reuters haber ajansına konuştu ve iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu ifade etti.

Reuters'a konuşan bir Yunan yetkili, Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Yunan donanmasına ait gemiler tarafından bir süredir takipte tutulduğunu hatırlattı.

Dün, Yunan gemisi Limnos'un Oruç Reis'e yaklaştığı, bu sırada önünün Türk donanmasına ait Kemal Reis tarafından kesildiği belirtildi.

Reuters'a konuşan Yunan kaynak, Limnos'un bir çarpışmayı önlemek adına dümen kırdığını ancak Limnos'un burnunun Kemal Reis'in arka bölümüne çarptığını ifade etti ve "Olay bir kazaydı" dedi. Yunan kaynak Limnos'un hasar görmediğini belirtti.

Limnos'un daha sonra Fransa ile birlikte icra edilen müşterek askeri tatbikata katıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Oruç Reis'e saldıranlar bedelini en ağır şekilde öder. Bugün ilk cevabı aldılar" demişti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çözümün diyalogla olacağını da şu sözlerle dile getirdi: "Tansiyonu artıran Türkiye değil, Yunan zihniyetidir. Çözümün yolu diyalog ve aklı selimdir. Biz gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Doğu Akdeniz'de süregelen gerginlik konusunda yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki sorunları askeri bir mesele haline getirdiğini belirtti.

Televizyonda canlı yayınlanan Ulusal Sesleniş konuşmasında Miçotakis, şunları söyledi:

"Türkiye, geçtiğimiz yüzyılda uygulanan bu yöntemleriyle sadece kendisine yönelik alınacak yaptırımların yolunu açmaktadır. Yunanistan'ın bu konuda Yunanistan'ın AB başta olmak üzere yalnız olmadığının bilinmesini istiyorum."

"Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ve tehdit de edilemez. Bu nedenle şantaj ve tehditlere boyun eğmez. Türkiye'nin dar bir bölgede bu denli çok sayıda savaş gemisinin toplanması olası bir kaza tehlikesi yaratmakta. Böyle bir olasılıktan, bu ortamı yaratanlar sorumlu olacaktır."

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