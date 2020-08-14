Doğu Akdeniz - Reuters: Türkiye’nin Kemal Reis ve Yunanistan’ın Limnos gemileri arasındaki olay için Atina ‘kazaydı’ diyor

Kıbrıs ve Girit adaları arasında Perşembe günü Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olayla ilgili Yunan kaynaklar Reuters haber ajansına konuştu ve iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu ifade etti.

Reuters'a konuşan bir Yunan yetkili, Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Yunan donanmasına ait gemiler tarafından bir süredir takipte tutulduğunu hatırlattı.

Dün, Yunan gemisi Limnos'un Oruç Reis'e yaklaştığı, bu sırada önünün Türk donanmasına ait Kemal Reis tarafından kesildiği belirtildi.

Reuters'a konuşan Yunan kaynak, Limnos'un bir çarpışmayı önlemek adına dümen kırdığını ancak Limnos'un burnunun Kemal Reis'in arka bölümüne çarptığını ifade etti ve "Olay bir kazaydı" dedi. Yunan kaynak Limnos'un hasar görmediğini belirtti.

Limnos'un daha sonra Fransa ile birlikte icra edilen müşterek askeri tatbikata katıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Oruç Reis'e saldıranlar bedelini en ağır şekilde öder. Bugün ilk cevabı aldılar" demişti.