'Doğu Akdeniz, stratejik bir denize dönüştü'

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - POLİS Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Doğu Akdeniz'in, hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve paylaşımı meselesinde, dünya donanmalarının karşı karşıya bayrak gösterdiği stratejik bir denize dönüştüğünü belirterek, "Akdeniz'in en büyük sınırlarından birine sahip olan Türkiye, ortaya çıkan enerji ihtiyacının en önemli aktörlerinden biri olmakta" dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin (UTGAM) düzenlediği 4'üncü Uluslararası Güvenlik Sempozyumu, 'Akdeniz'de Devlet ve Düzen' temasıyla başladı. Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Akdeniz'in sahip olduğu jeopolitik önem sayesinde her dönemde uluslararası politikanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bölgenin dünyanın en verimli topraklarını barındırdığını, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Avrupa arasındaki en ideal geçiş noktası olduğunu anlatan Prof. Dr. Çolak, Akdeniz'in dünya tarihine yön veren birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına da dikkati çekti.