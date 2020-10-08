Doğu Akdeniz: Türk-Yunan dışişleri bakanları Bratislava'da görüşecek mi?

Temmuz ayından bu yana süren Türk-Yunan geriliminde ilk üst düzey ikili görüşmenin 8 Ekim'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleşmesi bekleniyor. Türk ve Yunan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın bir araya gelmesi konusunda bir planlama olduğunu kaydediyor ancak kesin konuşmaktan kaçınıyorlar.

Gerçekleşmesi durumunda görüşmeden en büyük beklenti, istikşafi görüşmelerin başlayacağının açıklanması.

Türk ve Yunan dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalar, iki ülke dışişleri bakanları, Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Dendias'ın 8 Ekim'de gerçekleştirilecek Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak üzere aynı gün Bratislava'da olacağını ortaya koydu.

Bu durum, aylar süren gerilimin ardından ilk kez fiziken aynı yerde olacak Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna neden oldu.

Hem Türk hem de Yunan diplomatik kaynaklar, iki bakanın Bratislava'da bir araya gelmesinin beklendiğini ancak "görüşme başlayana kadar" teyit edemeyeceklerini kaydettiler.