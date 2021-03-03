Doğu Akdeniz: Türkiye'den Mısır'la müzakere sinyali

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Mısır'la "ikili ilişkilerin seyrine göre" deniz yetki alanları konusunda müzakerede bulunabileceğini ve "ileride" anlaşma imzalayabileceğini söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Mısır'ın geçen ay Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için başlattığı ihalelerle ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Mısır'ın bu ihale kapsamında 18 numaralı parsel olarak ilan ettiği alanı Türkiye'nin kıta sahanlığına göre belirlediği ve böylece Türk kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmiş olduğu şeklindeki yorumları nasıl değerlendireceği sorulan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Mısır, Yunanistan'la bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim özellikle kıta sahanlığımızın güney sınırlarına, BM'ye de kaydettirdiğimiz bu sınırlara saygı duydu. Bunu anlaşmada görüyoruz. Şimdiyse tabii bizim kıta sahanlığımızın içine girmeden, kendi kıta sahanlığı içinde sismik arastırma veya lisans verme gibi faaliyetlerini sürdürüyor, bunu yaparken de aynı şekilde bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz."