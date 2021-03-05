HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Doğu Akdeniz: Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı harekete geçirdi, Miçotakis Sisi'yi aradı

Doğu Akdeniz: Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı harekete geçirdi, Miçotakis Sisi'yi aradı

05.03.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doğu Akdeniz: Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı harekete geçirdi, Miçotakis Sisi'yi aradı

Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan'ı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yöndeki açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan'ı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yöndeki açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacı, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıtasahanlığı ile çakışan 18 no'lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak "en yetkili kişiden bilgi almak".

Yine Yunanistan basınında bazı yorumcular ise Dendias'ın Mısır'dan bu "hassas" bölge için çıkartılan ruhsatın değiştirilmesini ve başka bir bölge için ruhsat çıkarılmasını isteyeceğini yazdı.

Türkiye de Mısır'ın iki ülke arasındaki kıtasahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak 18 no'lu parsele ruhsat çıkarmasını takdir etmişti.

Yunanistan'ın ise son hamleleriyle, Ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına "zarar verecek olası hamlelerin önüne geçmeyi amaçladığı" bildiriliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri

Atina'nın, Mısır'ın Kıbrıs ve Yunanistan ile yürüttüğü üçlü enerji ittifakını anımsatarak, Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceği belirtiliyor.

EastMed'e alternatif mi?

Öte yandan İsrail, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'ın ABD'nin de desteği ile Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazın Avrupa'ya taşınmasını öngören ve Türkiye'yi "by-pass" eden EastMed denizaltı boru hattı projesine bir alternatif projenin gündeme getirildiği bildiriliyor.

Yunanistan basınında Türkiye dışında bu kez Kıbrıs'ı da "by-pass" eden bu alternatif projenin Yunanistan, Mısır ve Libya'nın gündeminde olduğuna dair haberler yayımlandı.

EastMed projesinin gerek maliyeti gerekse inşası için tahmin edilen zamanın uzunluğu ve yaşanacak zorluklar nedeniyle, Doğu Akdeniz gazının Mısır-Libya arasında karadan inşa edilecek boru hattının, daha sonra Libya'dan Girit adasına ve oradan Mora Yarımadası üzerinden İtalya'ya yönlendirecek bir boru hattının "daha hesaplı" olacağına inanıldığı belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Tarihi Ziyaret: Papa Irak'a geldi!Tarihi Ziyaret: Papa Irak'a geldi!
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

"Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor"

Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor

ABD'nin Rusya'ya yönelik kimyasal silah suçlamaları asılsız!

ABD'nin Rusya'ya yönelik kimyasal silah suçlamaları asılsız!

Korona kayıplarının defnedildiği mezarlıkta yer kalmadı

Korona kayıplarını defnedecek mezar kalmadı!

Gerçek bir dehşet evi! Bir milyon köpeğin ölümünden sorumlu mezbahaya kilit vuruldu

Gerçek bir dehşet evi! Yıllar boyunca bir milyon köpek...

Son Dakika: Papa Irak'a geldi!

Tarihi Ziyaret: Papa Irak'a geldi!

DSÖ'ye Vuhan çağrısı: Rapor geçersiz sayılsın

DSÖ'ye Vuhan çağrısı: Rapor geçersiz sayılsın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.