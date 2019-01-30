Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman il merkezi ve güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

