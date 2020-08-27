Doğu Akdeniz: Yunanistan AB üyesi müttefikleriyle tatbikata başladı, gerilimin dindirilmesi için telefon trafiği hızlandı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Salı günü Atina ile Ankara arasında 'felaketin önlenmesi için' diplomasi trafiği yürüttü.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde "Türkiye'nin provokatif faaliyetlerini durdurması halinde gerginliğin önemli ölçüde azaltılmasına hazır olduklarını" ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını" belirtip "Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladı" dedi.

Çarşamba gecesi ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Avrupa Birliği (AB) üyesi müttefikleri Kıbrıs, İtalya ve Fransa ile üç günlük deniz tatbikatına Çarşamba günü başladı.

Ama Alman bakanın çabaları tarafların yapıcı görüşmeler için masaya oturmasına yetmedi. Almanya, Yunanistan ile müttefiklerinin Doğu Akdeniz'deki tatbikatının çabalara 'yardımcı olmadığını' söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Bulmamız gereken, yeniden siyasi görüşmelere ve müzakerelere başlayabilmek için bir başlangıç noktası bulmak. Bugünkü manevralar kesinlikle yardımcı olmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çarşamba günü bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamasında "Türkiye, Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Bunun için siyasi, ekonomik, askerî bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" diye konuştu.

Miçotakis: Yunanistan kıta sahanlığını 12 mile çıkaracak

Miçotakis ayrıca, İyon Denizi'ndeki kıta sahanlığını 6 milden 12 deniz miline çıkarmak için hazırlıklar yaptıklarını duyurdu ve İyon Denizi'ne kıyısı olan Arnavutluk ile İtalya'nın da bilgilendirildiğini söyledi.

Tasarının en kısa zamanda parlamentoya sunulacağını belirten Miçotakis, milletvekillerine "Yunanistan batıdaki karasularını 6 milden 12 deniz miline çıkaracak" dedi.