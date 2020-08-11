Doğu Akdeniz: Yunanistan basınına göre 'Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında'

Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen NAVTEX bölgesinde sismik araştırmalara başlaması, Yunan basınının en önemli gündem maddesi. Ülkede son gelişmeler televizyon ve radyolarda hep ilk haber. Yunan gazeteleri de gelişmeleri manşetten duyurdu.

Yapılan yorum ve analizlerde önümüzdeki günlerin çok kritik olduğuna dikkat çekilirken, ABD ve Almanya'nın Oruç Reis'in bölgeden ayrılması için çağrı yaptığı vurgulanıyor.

Liberal T**a Nea** gazetesinin manşeti, "Türk Yunan İlişkileri Sıfır Noktasında".

Gazetedeki haberde; "Türkiye'nin provokatif önlemlerine karşı Atina, kararlığını ortaya koydu. Doğu Akdeniz'de 28-30 boylamları arasında savaş oyunları oynanıyor. Oruç Reis, Yunan kıtasahanlığının 25 km içinde kablolar serdi ancak bölgdeki savaş gemilerinin çıkardıkları gürültüden sismik araştırma yapamıyor. İki Yunan fırkateyn ile denizaltılar Oruç Reis'i yakın takibe aldı. Berlin tarafları diyalog masasına çağrıyor. Yunanistan Başbakanı NATO'nun eşit mesafe tutumundan rahatsız" gibi haber başlıkları var.