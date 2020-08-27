Doğu Akdeniz: Yunanistan Parlamentosu Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Anlaşma, Girit Adası ve Rodos Adası kıta sahanlıklarının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıta sahanlığı ile dikey bir koridor oluşturulmasını öngörüyor.

Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı anlaşma, Ankara ile Atina arasında, Almanya'nın aracılığıyla başlatılmak istenen müzakerelerin yeniden askıya alınmasına neden olmuş, Türkiye tartışmalı bölgeye Oruç Reis sismik araştırma gemisini göndermişti.

Anlaşmada belirlenen deniz yetki alanları aynı zamanda, Türkiye ve Libya'nın geçen yıl imzaladığı ve Yunanistan'ın 'yasa dışı olduğunu' savunduğu yetki alanlarıyla da çakışıyor.

Türkiye, Atina ve Kahire'nin vardığı anlaşmaya kendi kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

Daha önce Mısır Parlamentosu'nun da onay verdiği anlaşma, Yunan parlamenterlerin çoğu tarafından kabul edildi.

Anlaşmanın bir maddesinde "iki ülke arasındaki deniz alanlarının kısmen belirlenmiş olduğundan ve ucunun açık olduğundan" söz ediliyor.

Atina muhabiri Stelyo Berberakis'in aktardığına göre Atina'nın Meis Adası'nı kapsam dışı bırakmayı kabul etmesi, Mısır'ın da aynı Türkiye gibi "Meis Adası'nın tam yetki alanına sahip olamayacağı" tezinden kaynaklanıyor.

Mısır, Türkiye ile ilişkilerinin zaten gergin olduğu bir dönemde Meis Adası nedeniyle Ankara ile Atina arasındaki anlaşmazlıklara taraf olmak istemiyor. Bu nedenle de anlaşmayı "Meis Adası'nın, şimdilik, kapsam dışında bırakılması" şartıyla imzaladı.

Türkiye de geçen yıl 27 Kasım'da Libya ile anlaşma imzalamıştı. Türkiye, Libya ile vardığı anlaşmayla Yunanistan ile Kıbrıs ve Mısır arasında bir 'kalkan' oluşturduğunu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını oluşturduğunu ifade ediyor.

Diğer yandan Türkiye, Perşembe günü Oruç Reis gemisinin sismik araştırma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni bir NAVTEX (Denizcilere duyuru) ilan etti.