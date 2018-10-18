Doğu Akdeniz’de ‘Barbaros Hayrettin Paşa’ Gerilimi

Türk basını, Türkiye’ye ait Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de Güzelyurt Araştırma Sahası’nda yürüttüğü sismik araştırma faaliyetleri sırasında sabah saatlerinde bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edildiğini bildirdi.
Haberlerde Deniz Kuvvetleri’ne ait unsurların, Yunan gemisinin ‘engelleme’ faaliyetlerinin önüne geçtiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır.
Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.
Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasındaysa, "Yunanistan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak girişimlerden uzak durmalı. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
Yunan basını yalanladı
Yunan gazetesi Kathimerini ise Türk basınında çıkan haberlerin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandığını aktardı.
Gazeteye konuşan bir Yunan genelkurmay yetkilisi, “Türk medyası gerilimi tetiklemek istiyor çünkü bu bölgenin Yunanistan’a ait olduğunu kabul edemiyorlar” dedi.
Gazete bu hafta Washington’un da Türkiye’yi bölgede gerilimi arttıracak eylemlerden kaçınması konusunda uyardığını yazdı.
Reuters haber ajansı da bir Yunan savunma yetkilisinin olayın olduğunu reddettiğini ancak Yunanlıların Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin faaliyetlerini gözlemlediğini söylediğini bildirdi.
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