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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:59 | Son Güncelleme

Fatih, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.

Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Mersin Silifke sondaj Taşucu

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