Doğu Akdeniz'de gerilim: Çözüm var mı?

Her iki taraf da Doğu Akdeniz'deki hak iddiasında ısrarlı. Türkiye, her açıklamasında doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceğinin altını çizerken Yunanistan, "Gerilimin azaltılması ancak bütün Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesi ile mümkün olur" koşulunu öne sürüyor.

Türkiye'nin Libya politikası da Avrupa Birliği ülkelerinde tartışmalara neden oluyor. Yunanistan'da Türkiye ve Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) Direktörü Prof. Dimitrios Triantaphyllou, "Türkiye ve Yunanistan oturup iyi niyetle müzakere edebilir. Fakat anlaşamazlarsa bağlayıcılığı olan bir tahkim paneline ya da konuyu uluslararası bir mahkemeye iletme konusunda uzlaşmalılar" diyor.

Türkiye, Karadeniz'de ikili anlaşmalarla deniz sınırlarını belirlemiş durumda. Ancak Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la bir uzlaşı sağlayabilmiş değil.

Alioğlu Çakmak, Türkiye'nin tezleriyle ilgili olarak "Türkiye, benimsediği Mavi Vatan doktrini ile Akdeniz'de epey geniş bir etki alanı talep etmektedir. Fakat, Yunan tezlerine göre hareket edildiğinde de Türkiye kendisine birkaç kilometre yakınlıktaki adanın varlığı nedeniyle Akdeniz'e adım atamayacaktır" değerlendirmesini yapıyor.

En büyük engel "benimsenmiş kimlikler ve öteki algısı"

Atina'daki Panteion Üniversitesi'nden Prof. Alexis Heraclides ile birlikte derledikleri "Greece and Turkey in Conflict and Cooperation – Çatışma ve İşbirliğinde Yunanistan ve Türkiye" isimli kitaba atıfta bulunan Alioğlu Çakmak, Türkiye ve Yunanistan arasında kalıcı bir barışa kavuşmanın önündeki en büyük engelin ise aslında "benimsenmiş kimlikler ve öteki algısı" olduğu saptamasını yapıyor.

Alioğlu Çakmak, Yunanistan'da Doğu Akdeniz sorununun "Türkiye'nin tehditleri, yayılmacılığı, hatta yeni Osmanlıcık hayali" gibi Türkiye'ye yönelik ithamlarla tartışıldığına işaret ediyor.