Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle yaşanan rekabet askeri gerilimi artırırken Kıbrıs'ın güneyinde sekiz ülkenin katıldığı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İsrail ve Mısır'a ait gemi ve savaş uçaklarının katıldığı ve bu yıl sekizincisi düzenlenen "Nemesis" tatbikatında gemi ve petrol platformlarının güvenliğinin sağlanması öne çıktı.

Nemesis'de arama-kurtarma, tıbbi tahliye operasyonları, denizde sızıntı ve kirliliğin temizlenmesi gibi faaliyetlerin yanında Kıbrıs güçlerinin teröristlerin eline geçen bir petrol platformunu kurtarma senaryosu da tatbik edildi.

Tatbikat, Kıbrıs adasının güneyinde, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Fransız Total ve İtalyan Eni şirketlerinden oluşan konsorsiyuma petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verdiği bölgede yapıldı. Konsorsiyum sondaj çalışmalarına önümüzdeki yılın ilk yarısında başlamayı planlıyor. ExxonMobil ve Chevron şirketleri de Kıbrıs açıklarında sondaj için Güney Kıbrıs yönetiminden ruhsat almıştı.

Petridis: MEB'in getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz

Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, tatbikatın başlaması öncesinde yaptığı açıklamada "Münhasır ekonomik bölgemizi kullanmamız (MEB) bize sadece yarar değil, aynı zamanda sorumluluklar da getirmektedir" diyerek bu sorumluluklara sıkı sıkıya bağlı oldukları taahhüdünü vurguladı.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği MEB ile sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak iddia ettiği alanlar bazı bölgelerde çakışıyor. KKTC, Türkiye'nin de desteğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hidrokarbon arama çalışmaları için ruhsat vermişti.

Türkiye bölgede Yunanistan ile de benzer sorunlar yaşıyor. Yunanistan'ın hak iddia ettiği MEB ile Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı mutabakatta ilan edilen MEB arasında kesişen alanlar bulunuyor. Geçen yıl deniz yetki alanları nedeniyle Doğu Akdeniz'de askeri gerginlik yaşanmış, geçen hafta Türk savaş gemileri, Girit adasının doğusunda Güney Kıbrıs adına faaliyet gösteren bir araştırma gemisini, kendi karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle bölgenin dışına çıkarmıştı.

Çavuşoğlu "Gaspa izin vermeyiz" demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek Türk karasularının Türk savaş gemilerinin koruması altında olduğunu vurgulamıştı. Çavuşoğlu, şimdiye kadar Kuzey Kıbrıs'ın üzerinde hak iddia ettiği sulara giriş yapan bir yabancı araştırma gemisi bulunmadığını da sözlerine eklemişti.

Türk savaş gemileri, 2018 yılı Şubat ayında Güney Kıbrıs yönetiminden ruhsat alan İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir sondaj gemisinin çalışmalarını, Kuzey Kıbrıs MEB'i ile çakıştığı gerekçesiyle engellemişti.

AP/BK,JD

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