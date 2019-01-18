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Doğu Akdeniz'de kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:44 | Son Güncelleme

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çatıdan üzerlerine kar yığını düşen 2 araç zarar gördü - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adana ve Hatay'da, kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok evin çatısında kar birikintisi oluştu.

Çatılarda biriken kar yığınının düşmesi sonucu bir cip ile otomobil zarar gördü.

Öte yandan, 3 gündür elektrik verilemeyen ilçede, kablo yenileme çalışması başlatıldı.

- Hatay'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde, sular altında kalan bir evin yanındaki çalıların üstüne sığınan köpeğin yardımına AFAD ekipleri koştu.

Köpek, ekiplerin botla ulaştığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana hatay kış Tufanbeyli

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