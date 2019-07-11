HABER

"Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığımız tam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 22:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır" - "Kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004'ten bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği" iddialarının temelsiz olduğunu belirterek, "Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır." dedi.

Aksoy, kıta sahanlığı ve adalarla ilgili basında yer alan bazı iddialar hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Son dönemde bazı basın organlarındaki "Türkiye'nin 18 Mart 2019'da BM'ye verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği" şeklinde iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Derin bir bilgisizliğe veya kasıtlı çarpıtmaya dayanan bu asılsız iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır. Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004'ten bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur."

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"Elektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"
Fatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılarFatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar
Ünlü organizatör Shakira’nın Adana’ya gelmesi için kolları sıvadıÜnlü organizatör Shakira’nın Adana’ya gelmesi için kolları sıvadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy kıta sahanlığı

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar!

Honaz Tüneli'nde sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Turizmde yeni hamle! TBMM'de kabul edildi

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.