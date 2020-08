"Doğu Akdeniz'de Macron değil Merkel Yöntemi Doğru"

Ancak durum tabi tehlikeli. Her an bir olay patlak verebilir. Tıpkı iki gün önce yaşananlar gibi, iki gemi birbirine yakın temasta bulunabilir ve işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Biliyoruz ki yıllardır, Türk ve Yunan donanmaları arasında buna benzer olaylar yaşanıyor. Ancak son zamanlarda yaşananlar gerçekten endişe verici. Bana kalırsa Macron, hem ‘’diyalog’’ deyip hem gemi göndererek çelişkinin de ötesinde hata yapıyor. Bölgede tansiyonun düşmesi için her şeyi yapmak gerekir. Ama savaş gemisi göndererek tansiyonu düşüremezsiniz. Bu çok net.

VOA Türkçe: Türkiye'nin konumunu nasıl görüyorsunuz?

Didier Billion: Somut durumdan daha ileri gidip, tarihi geçmişine de bakarak, uluslararası deniz hukuku hakları açısından baktığınızda herkes, Türkiye'nin coğrafi duruma uygun bir çözüm isteme talebini anlayabilir. Bazılarının Ege ve Akdeniz'de uluslararası deniz hukuku kurallarını uygulama çabasının bir anlamı yok. Coğrafi duruma baktığınızda, bölgede duruma uygun bir çözüm bulunması gerektiğini herkes anlayabilir. Çünkü burada deniz hukuku kuralları uygulanamaz. Türkiye de bu nedenle BM'nin Montego Bay Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamadı.