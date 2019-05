"Doğu Akdeniz'de milletimizin ve KKTC'nin haklarını koruduk"

- "Kim olursa olsun hepsinin aziz hatırasına hürmet tarihi sorumluluğumuzdur"

Bilecik Belediyesi hizmet binasındaki minyatür tabloların kaldırılmasına değinen Dönmez, Osman Bey'in rüyasında gördüğü çınar ağacının Bilecik'te filizlenerek 623 yıl boyunca kök saldığı üç kıta, yedi iklimde huzurun ve barışın simgesi olduğunu söyledi.

Dönmez, bu çınar ağacının gölgesinin uzandığı her coğrafyaya umut olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bilecik, vatanın kurtuluşu mevzubahis olduğunda kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle milli mücadelenin hep en ön saflarında oldu. Tarihin her anında kaderi, milletimizin kaderiyle örülmüş Bilecik'in bu tarihi ve manevi atmosferini anlamadan yapılan her iş eksik kalır. Bir Osmanlı şehrinde Osmanlı izlerini silmek tarihe yapılan en büyük haksızlıktır. Bu toprakların geçmişini, aidiyetini, ruhunu hissetmeden farklı kaygılarla yapılan her icraat milletimizin vicdanını yaralar. Bizler Osmanlı kurulduğunda da Türkiye Cumhuriyeti kurtuluşa ve zafere giderken de nice şehitler verdik. Devletin kaderine yön veren nice devlet adamları yetiştirdik. Kim olursa olsun hepsinin aziz hatırasına saygı ve hürmet tarihi sorumluluğumuzdur."