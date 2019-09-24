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Doğu Akdeniz'de "nar ekşisi" zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Osmaniye'de ev hanımları hem salata ve yemeklerde kullandıkları hem de satışından aile bütçesine katkı sağladıkları nar ekşisini imece usulüyle hazırlayarak sofralara ulaştırıyor - Ev hanımı Emine Göçer: - "Her yıl zahmetli bir yolcuğun ardından nar ekşisi yapıyoruz. Eylül veya ekim aylarında yaptığımız nar ekşisinin aile bütçemize ve sofralarımıza katkısı var"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Çukurova'da ev hanımlarının hem salata ve yemeklerde kullandıkları hem de satışından aile bütçesine katkı sağladıkları nar ekşisi yoğun emek harcanarak sofralarda yerini alıyor.

Osmaniye'de imece usulüyle kış hazırlıklarını sürdüren kadınlar, sofraların vazgeçilmez tatlarından nar ekşisi yapımı için de bir araya geliyor.

Olgunlaşan narları önce tek tek dallarından kopararak bıçakla ikiye bölen ev hanımları, kabuğundan ayıklanan nar tanelerini çuvallar içine koyup ezerek suyunu çıkarıyor.

Nar suyu süzüldükten sonra kazanlara konularak odun ateşinde 5-7 saat kaynatılıyor. Koyulaşan nar ekşisi, daha sonra şişelere konularak soğumaya bırakılıyor.

Yaptıkları nar ekşisinin bir kısmını evde kullanmak için ayıran kadınlar, geriye kalanları ise satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

- "Kilogramı 30 liradan satılıyor"

Ev hanımı Rahime Savrun, dalından topladıkları narın, zahmetli bir yolculuğun ardından nar ekşisine dönüştüğünü anlattı.

Savrun, yörede nar ekşisinin sofralardan eksik edilmediğini dile getirdi.

Emine Göçer de organik nar ekşisinin sağlığa yararlı olduğunu belirterek, "Her yıl zahmetli bir yolcuğun ardından nar ekşisi yapıyoruz. Eylül veya ekim aylarında yaptığımız nar ekşisinin hem aile bütçemize hem de sofralarımıza katkısı var. Yaklaşık 15 kilogram nardan 1 kilogram ekşi elde ediyoruz. Ekşimizin fiyatı ise geçen yılki gibi kilogramı 30 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kadirli Ziraat odası Başkanı Hanifi İspir de nar ekşisi üretiminde kullanılan nar tanelerinden geriye kalan posanın hayvan yemi, kabuğunun ise yakacak olarak değerlendirildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
aa Doğu Akdeniz Kadınlar Kadirli nar ekşisi Osmaniye

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