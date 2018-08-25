Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinde Mersin'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu, sokak ve caddeler boş kaldı.

"Afrika sıcakları"nın etkisini gösterdiği kentte, serinlemek isteyenler deniz kıyısına veya yaylalara akın etti.

Hava sıcaklığının 35 dereceye, nem oranının da yüzde 70'e yükseldiği kentte bazı kişiler denize girerek yüzdü, bazıları ise mesire alanlarında piknik yaptı.

Günlük ihtiyaçları için sokağa çıkanlar ise parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların yaşamı olumsuz etkilediği kentteki hayvanseverler, bazı noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.

