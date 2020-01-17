Doğu Akdeniz'de sığınmacı geçişleri arttı

Doğu Akdeniz üzerinden yasa dışı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yapan göçmen sayısının geçtiğimiz yıl, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığı bildirildi. AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından Brüksel'de yapılan açıklamada, Avrupa genelinde kaçak göçmenlerin sayısının düşmesine rağmen Akdeniz'in doğusu üzerinden AB'ye gelenlerin sayısının, 2019 senesinde 82 bin 564 kişi olduğu kaydedildi.

Yaşanan bu artışta, Suriye ve Afganistan'daki istikrarsız durumun etkili olduğunu ifade eden Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Afganlar ve İranlılar için ülkelerindeki olumsuz ekonomik koşulların ve Suudi Arabistan'ın kendi iş piyasasını dışarıdan gelen işçilere kısıtlamasının da yaşanan bu artışta etkili olduğunu dile getirdi.

Artan göçmen sayısı özellikle Yunanistan üzerinde büyük baskı yaratıyor. Resmi verilere göre, geçtiğimiz Nisan ayında 14 bin sığınmacının yaşadığı, Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarında yıl sonu itibari ile 42 bin kişi barınmaya çalışıyor.

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