HABER
  4. Doğu Akdeniz'de sığınmacı geçişleri arttı

Doğu Akdeniz'de sığınmacı geçişleri arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

AB sınır koruma ajansı Frontex, Doğu Akdeniz güzergahını kullanarak Avrupa Birliği'ne yasa dışı giriş yapanların sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 46 arttığını duyurdu.

Doğu Akdeniz'de sığınmacı geçişleri arttı

Doğu Akdeniz üzerinden yasa dışı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yapan göçmen sayısının geçtiğimiz yıl, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığı bildirildi. AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından Brüksel'de yapılan açıklamada, Avrupa genelinde kaçak göçmenlerin sayısının düşmesine rağmen Akdeniz'in doğusu üzerinden AB'ye gelenlerin sayısının, 2019 senesinde 82 bin 564 kişi olduğu kaydedildi.

Yaşanan bu artışta, Suriye ve Afganistan'daki istikrarsız durumun etkili olduğunu ifade eden Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Afganlar ve İranlılar için ülkelerindeki olumsuz ekonomik koşulların ve Suudi Arabistan'ın kendi iş piyasasını dışarıdan gelen işçilere kısıtlamasının da yaşanan bu artışta etkili olduğunu dile getirdi.

Artan göçmen sayısı özellikle Yunanistan üzerinde büyük baskı yaratıyor. Resmi verilere göre, geçtiğimiz Nisan ayında 14 bin sığınmacının yaşadığı, Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarında yıl sonu itibari ile 42 bin kişi barınmaya çalışıyor.

"Türk Sahil Güvenliği iyi iş çıkarıyor"

Fabrice Leggeri'ye göre Türkiye de göç baskısı ile mücadele eden bir başka ülke. Türkiye sahillerinden Yunanistan'a geçmeye çalışanların sayısının arttığını kaydeden Leggeri, "Ancak Türk Sahil Güvenliği'nin geçiş yapmaya çalışan kişileri yakalama konusunda çok iyi bir iş çıkardığını da görüyoruz" dedi. Frontex verilerine göre izinsiz sınır geçişlerinde oran olarak Doğu Akdeniz güzergahından daha yüksek bir artışın kaydedildiği tek bölge ise Balkanların batısı. Buradaki geçişlerde de bir önceki seneye oranla yüzde 143'lük bir artış yaşandı. Bu da 14 bin 183 kişiye tekabül ediyor.

Ancak daha önce açıklanan rakamlara göre, AB genelinde kaçak giriş yapanların sayısında, 2013 yılından bu yana en düşük seviye görüldü. Frontex'in AB genelinde tespit ettiği kaçak giriş yapan göçmen sayısı yaklaşık 139 bin. Söz konusu rakam, 2018 yılına oranla yüzde altı düşüş yaşandığını gösteriyor. Yasa dışı sığınmacı trafiğinin yoğun olduğu diğer güzergahlardan Orta Akdeniz üzerinden İtalya ve Malta'ya geçenlerin oranında, bir önceki seneye göre yüzde 41, Batı Akdeniz üzerinden İspanya'ya geçenlerde ise yüzde 58 düşüş görüldü.

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği hayatını kaybettiDünyanın hareket edebilen en kısa erkeği hayatını kaybetti
'Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak''Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma Akdeniz'i Bulandıracak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı

İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği öldü

Dünyanın hareket edebilen en kısa erkeği hayatını kaybetti

Kıymetli madenlerde şok gelişme

Kıymetli madenlerde şok gelişme

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken detay! Ruhani namaz biter bitmez camiden ayrıldı

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Suudi Arabistan, ülkesini koruyan ABD askerleri için 500 milyon dolar ödedi

Suudi Arabistan'dan ABD'ye 500 milyon dolar

Erişteden elektro gitar yaptı

Erişteden elektro gitar yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.