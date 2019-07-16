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Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor

16.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

AB’nin yaptırım kararına Türkiye Akdeniz’e dördüncü bir gemi gönderme kararıyla karşılık verdi.

Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor

Kıbrıslı Rumlar ise Kıbrıslı Türklerin ortak komite önerisini geri çevirdi.Sondaj restleşmelerine sahne olan Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor. AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine son verme çağrısı yaparak yaptırım kararı almasına tepki gösteren Ankara yeni bir hamleyle Akdeniz'e dördüncü bir gemi gönderme kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerinin "aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini" aktardı, Fatih ve Yavuz Sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemisine ilaveten MTA Oruç Reis adlı dördüncü bir geminin daha Doğu Akdeniz'e gönderileceğini duyurdu.

AB, Pazartesi günü Brüksel'de yapılan Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Türkiye'ye dört başlıkta yaptırım uygulama kararı almış, gelişmelerin yakından izleneceğine dikkat çekerek, Türk hükümetinin AB üyesi Kıbrıs'ın "egemenlik haklarını ihlal eden faaliyetlerine" son vermemesi halinde gelişmelerin yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.

Adada çıkmaz sürüyor

Türkiye'ye yaptırım kararı alan AB'nin üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk tarafının cumartesi günü ilettiği ortak komite önerisini reddetti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, Kuzey Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı’nın önerisinin dikkatleri Kıbrıs sorununun özünden ve derhal başlaması gereken çözüm müzakerelerinden başka bir yöne çevirdiğini, dikkati dağıttığını söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades başkanlığındaki toplantı sonrasında konuşan Palmas, Akıncı’nın önerilerinde "Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etmeyen hükümler olduğunu" aktardı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ise önerisinin reddedilmesinden ötürü üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Hidrokarbon olayını iki toplum arasında bir işbirliği alanına dönüştürmeyi ve gerginleşen ortamı yatıştırmayı hedefleyen önerilerimizin reddediliş gerekçelerini de hayretle karşıladığımı belirtmeliyim" görüşünü aktardı.

Akıncı, Kıbrıs Rum liderliğini "gerginlik siyasetini tercih etmekle" suçladı. Akıncı, AB'nin yaptırım kararı öncesinde, Cumartesi günü, ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için Rum tarafına ortak komite kurulması yoluyla işbirliği önerisinde bulunmuş Türkiye Dışişleri Bakanlığı da öneriye "tam destek" açıklamıştı.

DW,AFP,DA,GA
© Deutsche Welle Türkçe

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