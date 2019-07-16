Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor

Kıbrıslı Rumlar ise Kıbrıslı Türklerin ortak komite önerisini geri çevirdi.Sondaj restleşmelerine sahne olan Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor. AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine son verme çağrısı yaparak yaptırım kararı almasına tepki gösteren Ankara yeni bir hamleyle Akdeniz'e dördüncü bir gemi gönderme kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerinin "aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini" aktardı, Fatih ve Yavuz Sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemisine ilaveten MTA Oruç Reis adlı dördüncü bir geminin daha Doğu Akdeniz'e gönderileceğini duyurdu.

AB, Pazartesi günü Brüksel'de yapılan Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Türkiye'ye dört başlıkta yaptırım uygulama kararı almış, gelişmelerin yakından izleneceğine dikkat çekerek, Türk hükümetinin AB üyesi Kıbrıs'ın "egemenlik haklarını ihlal eden faaliyetlerine" son vermemesi halinde gelişmelerin yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.