"Doğu Akdeniz'de Tansiyon Düşsün İstiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yaz aylarından bu yana tırmanan AB-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için olumlu mesajlar verdi. Borrell, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesini istiyoruz" derken, Çavuşoğlu da, "Her iki taraf da diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyor" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB yöneticileri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek üzere Bürksel'e geldi. Borrell'in çağrısı üzerine kendisiyle görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, iki günlük yoğun bir program ile taraflar arasında yaz boyu süren gerginliğe konu olan dosyaları ele alacaklarını söyledi. AP Dostluk grubu ile temas Çavuşoğlu, Borrell'den önce Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü. Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından, "Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz. AB’yle ilişkilerin canlandırılması için AP’nin yapıcı olması gerekiyor. Türkiye-AB Dostluk Grubu AB’yle pozitif gündem yaratılmasında önemli rol oynayabilir" dedi.

Görüşme öncesi Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Borrell, "Sevgili dostum Mevlüt ile AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirme fırsatımız oldu. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili nasıl bir yol çizeceğimizi konuştuk. Geçtiğimiz yıl zor bir yıl oldu. Her iki tarafta daha iyi bir atmosfer şu anda mevcut. Bu nedenle de Sayın Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyorum. Karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edebileceğimizi düşünüyorum" dedi. Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasında ön görüşmelerin başlamasından da memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu konudaki niyetler beyan edildi. Bunların da artık somut adımlara dökülmesini bekliyoruz. Bir başka önemli adım ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs adasında yapılacak görüşmelerin tekrar başlamasıyla ilgili açıklaması oldu. Bunun da en kısa sürede başlamasını istiyoruz. Aynı şekilde, Doğu Akdeniz'deki gerilim de düşşün istiyoruz. Suriye ile ilgili olabilir, Libya ile ilgili olabilir, bu çerçevede geniş kapsamlı diyaloğun başlamasını istiyoruz. Karşılıklı saygı çerçevesinde, açık bir biçimde, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri de gelecekle ilgili gelişmeleri de değerlendireceğiz. Canlı bir Türk toplumunun aynı zamanda bu diyaloğu ne kadar büyük bir istekle beklediğini de biliyoruz. Tabii ki Türkiye'de bazı hususlarla ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bunları da Türkiye önemli bir komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz. Bunları da konuşacağız" dedi.