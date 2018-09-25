Doğu Akdeniz'de tatbikat

Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Eylül-7 Ekim arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan gemi, deniz hava vasıtaları ve karargah personeli ile Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları katılacak.

Tatbikat, katılan birlik ve komutanlıkların gerçek harekat ve görevlere hazırlıklarını desteklemek amacıyla koordineli denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatı eğitimlerine imkan sunacak.

Tatbikatta, Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, 2 korvet, bir lojistik destek gemisi, bir karakol gemisi, üç deniz karakol uçağı, altı helikopter, denizaltı cevapsız yayım istasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları yer alacak.

