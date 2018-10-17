Doğu Akdeniz'de toz taşınımı

OSMANİYE/HATAY (AA) - Osmaniye ve Hatay'da etkili olan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Osmaniye'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiği belirtildi.
Toz taşınımının görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği aktarılan açıklamada, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
- Hatay
Toz taşınımı Hatay kent merkezi ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.
İskenderun, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde gökyüzünü toz bulutları kapladı.
Trafik ekipleri sürücüleri farlarını açmaları ve kontrollü araç kullanmaları konusunda uyardı.
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