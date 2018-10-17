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Doğu Akdeniz'de toz taşınımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

Osmaniye ve Hatay'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

OSMANİYE/HATAY (AA) - Osmaniye ve Hatay'da etkili olan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Osmaniye'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin beklendiği belirtildi.

Toz taşınımının görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği aktarılan açıklamada, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

- Hatay

Toz taşınımı Hatay kent merkezi ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde gökyüzünü toz bulutları kapladı.

Trafik ekipleri sürücüleri farlarını açmaları ve kontrollü araç kullanmaları konusunda uyardı.

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Osmaniye toz taşınımı

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