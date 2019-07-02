Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem

Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlattı.

Türkiye tarafından gönderilen sondaj gemisi Fatih, geçen Mayıs ayında adanın batısına demirlemişti. Türk sondaj gemisi Yavuz ise adanın batısına ulaşmak üzere yaklaşık iki hafta önce Dilovası’ndaki Beldeport Limanı’ndan ayrılmıştı. Yavuz gemisinin kısa süre içinde bölgeye varması bekleniyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "TPAO ile işbirliği yapan şirketler hakkında hâlihazırda yasal süreç başlattık" dedi. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Rum yetkili, "Yavuz için de aynısını yapmaya kararlıyız" diye ekledi. Ajansın haberine göre, Rum yetkililer söz konusu şirketlerin Türk şirketi olmadığını belirtti ancak isimlerini açıklamadı.

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan Fatih gemisinin mürettebatı hakkında Rum kesimi tarafından geçen ay tutuklama emri çıkarılmıştı.