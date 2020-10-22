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Doğu Akdeniz'de üçlü ittifak gerilimi

22.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de ittifak kuran Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'ın Türkiye'yi kınayan ortak bildirisi, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Doğu Akdeniz'de üçlü ittifak gerilimi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilim, bölgede ortaklıklarını güçlendiren Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin Lefkoşa'da yaptığı ortak açıklamayla daha da arttı.

Ankara, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin dün Lefkoşa'da bir araya geldiği zirve sonrası yayımlanan ortak bildiriye tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, zirve sonrası yayımlanan bildirinin "Türkiye'ye karşı mesnetsiz itham ve iddialar içerdiği ve tümüyle reddedildiği" belirtilerek "'Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır" denildi.

"Doğu Akdeniz'de gerçek işbirliğinin, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceği" ifadeleri kullanılan açıklamada, "bölgedeki sorunları yaratan ülkelerin maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamayacakları" görüşü dile getirildi.

Lefkoşa'daki zirvede enerjiden terörle mücadeleye dek farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme kararı alan liderler, yayımladıkları ortak bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de kınamıştı. Türkiye'nin faaliyetlerini "provokasyon" olarak nitelendiren liderler, bunun bölgesel barışı tehdit ettiği eleştirisinde de bulunmuştu.

"Türkiye emperyal fantaziler içinde"

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis zirve sonrası yaptığı açıklamada da Türkiye'ye suçlamalar yöneltti.

Mitsotakis, "Türkiye liderliği Suriye'den Libya'ya, Somali'den Kıbrıs'a, Ege'den Kafkaslar'a dek saldırgan bir tutumla emperyal fantaziler içinde" diye konuştu. Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleriyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Mitsotakis, Avrupa Birliği'ne de Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme planını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Hem Yunanistan hem de Kıbrıs, Mısır'la daha önce Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalamıştı. Türkiye ise benzer bir anlaşmaya Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imza atmıştı.

Reuters,dpa,DHA/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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