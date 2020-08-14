Doğu Akdeniz’de Yakın Temas Endişesi

Türkiye’nin Pazartesi günü NAVTEX ilan ederek petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için Oruç Reis gemisini, donanmaya ait gemilerin refakati ve korumasında Yunanistan’ın Meis Adası açıklarına göndermesi Akdeniz’de gerilimin yükselmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü programında yaptığı açıklamada ‘‘Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik ve ilk cevabı aldılar’’ sözlerini kullanması dikkat çekti. Yunan basınında gün içinde Doğu Akdeniz’de Yunan ve Türk donanmasına ait gemiler arasında yakın temas olduğu haberleri yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise Oruç Reis’e Doğu Akdeniz’de eşlik eden donanma gemilerinden Kemal Reis fırkateyninin görüntülerini paylaştı. Bakanlık ‘‘Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir’’ mesajını paylaştı.

MSB'nin paylaştığı kısa görüntüde çarpışma ve benzeri bir durum yaşanmadığı görüldü. Yunan Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de AFP haber ajansına yaptığı açıklamada gemiler arasında herhangi bir kaza olmadığını aktardı. ‘‘Türkiye’nin tavrı güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturuyor’’ Perşembe günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz’deki durumu ve İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında kurulacak yer altı boru hattıyla İsrail doğalgazını İtalya’ya taşıma projesini görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti. Dendias, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’nin Türkiye’nin yasadışı tavrının tüm bölge ülkelerine karşı güvenlik ve istikrar konusunda tehdit oluşturduğunu söylediklerini bildirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Viyana’da bir araya gelecek. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı’’ dedi.

Pentagon’dan Türkiye ve Fransa’ya ‘birlikte çalışma’ çağrısı Akdeniz’deki gerilim Washington’da da yankı buldu. ABD Dışişleri Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ve Fransa’ya Akdeniz’de uyum içinde çalışmaları çağrısı yaptı. Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman’ın yaptığı açıklamada Türkiye ve Fransa için ‘‘Birlikte çalışmaya ve işbirliği yanlısı olmayan bir ortama savaş gemileri ve uçaklar gönderme gerekliliğini içermeyen çözümler üretmeye devam ettiklerini görmek isteriz’’ denildi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Cuma günü toplanıyor Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Cuma günü Doğu Akdeniz’deki durumu görüşmek için bir araya gelecek. Avrupa Birliği şimdiden iki Türk enerji şirketi yöneticisine Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yapılacak toplantı öncesinde AB Dış Politika Şefi Joseph Borrell ve bir dizi AB dışişleri bakanıyla görüştü. Almanya araya girmişti Geçen ay Türkiye’nin NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) ilan ederek Yunanistan’a ait adaların yakınında petrol arama faaliyetlerinden bulunacağını açıklamasının ardından Yunanistan da Ege Denizi’nde donanmaya ait gemilerine hazır olma emri verdiğini bildirmişti.